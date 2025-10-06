إصدار العدد الأول من مجلة عطاء التراث

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صدر حديثاً عن الهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة، العدد الأول من مجلة (عطاء التراث).

وتُعنى المجلة بالتراث الإسلامي بوصفها إصداراً دوريًّا متخصصاً يسعى إلى دراسة التراث وتحليله، وتسليط الضوء على أبعاده العلمية والتحقيقية.

وتضمن العدد الافتتاحي عشرة أبواب علمية شملت ملف العدد، ومقالات تراثية، ونقد التحقيق، وإطلالة على كتاب، ومغامير التراث، وتحقيق النصوص، وإجازات العلماء، ومراكز تراثية، ولقاءً تراثيًّا، وأخبار التراث.

ويأتي إصدار المجلة ضمن جهود الهيأة العليا لإحياء التراث في توثيق التراث الإسلامي وإحياء نتاج العلماء، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتوفير منصة معرفية متخصصة تُعنى بالدراسات التراثية وخدمة المهتمين بهذا المجال.

