إصدار العدد 191 من مجلة الرياحين + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، العدد 191 من مجلة الرياحين الشهرية.

وقال مسؤول شعبة الطفولة والناشئة التابعة للقسم والمشرفة على إصدار المجلة، السيد حسنين فاروق إنَّ " هذا الإصدار يأتي ضمن الجهود المستمرة للعتبة العباسية المقدسة في بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته الأصيلة"، مشيرًا إلى أنَّ "المجلة تتناول في كل عدد موضوعاتٍ تربويَّة ومعرفيَّة تسهم في تطوير فكر الطفل وصقل شخصيته بأسلوب مبسط وجذاب".

وأضاف، أنَّ "ملاكات المجلة تحرص على تنويع محتواها بين القصص والمقالات والأنشطة التثقيفية والحكايات المصورة، بما يجعلها بيئة قرائية ممتعة تجمع بين الفائدة والترفيه".

وتتوفر المجلة في مراكز البيع الواقعة في منطقة بين الحرمين الشريفين، كما يمكن تحميل نسختها الرقمية بالضغط هنا.

