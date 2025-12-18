  1. الرئيسية
إقامة ورشة عن التغييرات الاجتماعية وتأثيرها على الهوية الثقافية في جامعة القادسية بالعراق

18 ديسمبر 2025 - 18:35
 أقيمت ورشة عن التغييرات الاجتماعية وتأثيرها على الهوية الثقافية في جامعة القادسية بالعراق، وقد ناقشت الورشة مفهوم التغيير الاجتماعي وآلياته ووسائل التصدي للتغييرات غير المرغوبة.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقام قسم العلاقات العامة في العتبة العباسية المقدسة ورشة ثقافية تناولت التغييرات الاجتماعية ومدى تأثيرها على الهوية الثقافية للمجتمع، بالتعاون مع كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة القادسية.

وقدم الورشة مسؤول شعبة التدريب في قسم التطوير والتنمية المستدامة التابع للعتبة المقدسة السيد فراس الشمري.

وقال الشمري إنَّ، الورشة ناقشت مفهوم التغيير الاجتماعي وآلياته ووسائل التصدي للتغييرات غير المرغوبة، إضافة إلى سبل تأسيس تغيير اجتماعي قائم على منظومة قيم ومعتقدات أصيلة للمجتمع.

من جانبه قال‌ أحد الطلبة المشاركين السيد علي محمد مرزق إنَّ، الندوة تضمنت محاور تسهم في تصحيح بعض الظواهر المجتمعية عبر تطوير الوعي، مؤكدا أهمية هذه الفعاليات في تنمية فكر الطلبة ووعيهم.
