مدير المعاهد الدينية الإيرانية يشيد بآية الله شاهجراغي باعتباره رمزاً للإيمان والنضال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قدّم مدير الحوزات العلمية الإيرانية، آية الله علي رضا أعرافي، تعازيه بوفاة رجل الدين المخضرم والزعيم الثوري آية الله السيد محمد شاهجراغي (رحمه الله)، مشيدًا به كعالمٍ جسّد الإيمان والنزاهة الأخلاقية والمقاومة الثابتة.

وفي رسالة تعزية صدرت عقب وفاة العالم المجاهد البارز والزعيم الروحي، أعرب آية الله عرفي عن حزنه العميق لرحيله، واصفًا آية الله شاهجراغي بأنه رجل دينٍ عالمٌ وشعبيٌّ ومتدين، تميّزت حياته بالخدمة المتواصلة للإسلام والثورة الإسلامية.

وجاء في الرسالة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، مشيرًا إلى أن وفاة آية الله شاهجراغي قد خلّفت حزنًا عميقًا في أوساط علماء الدين والأوساط الثورية والناس الذين استفادوا من إرشاده.

أكد آية الله أعرافي أن رجل الدين الراحل كان يتمتع بفضائل أخلاقية واجتماعية وعلمية بارزة، مضيفًا أنه نجح في الجمع بين الوعي السياسي والسلوك الأخلاقي، كل ذلك في إطار من النضال والتضحية. وقال: "كانت سياسته لا تنفصل عن اللياقة والأخلاق، وكلاهما كان مشبعًا بروح المقاومة والتضحية بالنفس".