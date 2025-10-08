وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، إصدار الجزأين الأول والثاني من سلسلة تاريخ الاستعمار.

وأصدر الجزأين، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم، بعنوان (الاستعمار البريطاني للعراق -دراسات وبحوث-).

وتضمن الإصداران موضوعات متعددة، منها أهمية العراق الإستراتيجية للسياسة البريطانية، وخطط التنمية الزراعية للإدارة البريطانية وآثارها على العراق 1917-1919، وموقف الإدارة الاستعمارية البريطانية في العراق حيال القوميات والأقليات الدينية، والاستعمار البريطاني والملف العسكري والقضائي للعراق 1914-1918.

وسلط الجزآن الضوء على دور الصحافة العراقية في مواجهة الاستعمار البريطاني (جريدة الاستقلال أنموذجًا)، ودور وسائل الإعلام وجريدة الفرات في فترة الاستعمار البريطاني، وأدباء الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومقارعة الاستعمار، شعر الشيخ الشبيبي أنموذجًا، ودور الحركة العلمية والأدبية في مقاومة الاستعمار،‌ (ثورة العشرين أنموذجًا)، وقيادة المرجعية الدينية لثورة العشرين، والثورات العراقية ضد الاستعمار البريطاني 1918-1920.

ويحرص المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية على توثيق تاريخ العراق، وتسليط الضوء على أهم المحطات التي مرت بها البلاد في الحقب زمنية الماضية.



للاطلاع على الكتاب وتحميله

الجزء الاول: اضغط هنا

الجزء الثاني: اضغط هنا

.......

انتهى/ 278

