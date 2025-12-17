العراق.. كتلة تكشف عن اربعة أسماء مرشحة لرئاسة مجلس الوزراء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قالت كتلة حيدر العبادي إن اجتماع الإطار الأخير المنعقد في بيت رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني، شهد “مصارحة كبيرة” من الأخير بشأن ديون العراق وظروفه الاقتصادية الصعبة، حيث طلب البقاء في المنصب كي يستكمل معالجتها، لكن نوري المالكي أبدى رد فعل معاكس قائلاً إن وصول العراق إلى هذه الظروف الصعبة تعني بالضرورة وجوب العثور على رئيس حكومة بمواصفات جديدة.

وكشف المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، أن الاجتماع شهد تقليص عدد المرشحين لرئاسة الوزراء من تسعة إلى أربعة أسماء، وهم المالكي والسوداني والشطري (رئيس جهاز المخابرات) ومستشار رئيس الجمهورية علي شكري.

المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، في حوار متلفز، ان "ما تم مناقشته في اجتماع الإطار يوم أمس هو اختزال المرشحين الـ9 إلى 4 فقط، والبعض يقول انحصرت في شخصيتين هما المالكي والسوداني، لكن بالحقيقة هم 4 شخصيات، وهم المالكي والسوداني وحميد الشطري وعلي شكري".

وأضاف "ما زال هناك صراع بين المالكي والسوداني، وهو ليس شخصياً، السوداني يؤمن بأحقيته بالمنصب لأنه الأكثر أصواتاً. رغم أن اجتماع يوم أمس فكك الكثير من الخلافات بين المالكي والسوداني، لكن لم يصلوا إلى نتيجة نهائية".

وتابع "بعض قوى الإطار عملت على تقريب وجهات النظر، لأجل أن يتنازل طرف إلى آخر"، مبيناً، ان "حظوظ السوداني لازالت قائمة، وبعد اجتماع يوم أمس ربما ارتفعت خصوصاً بعد أن استعرض خلال الاجتماع الديون والوضع الاقتصادي للبلد، وطرح معالجات لهذه المشاكل، وطلب منهم أن يكمل المعالجات التي بدأها"، مؤكداً، أن "المالكي رد على ذلك بأن الظروف المذكورة نفسها تتطلب رئيس وزراء بمواصفات جديدة لمعالجة التحديات".

..................

انتهى / 232