إصدار العدد الثامن عشر من مجلة الخزانة التراثية

أصدرت الهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة، العدد الثامن عشر من مجلة الخزانة التراثية التي تعنى بالتراث المخطوط والوثائق.

ويشرف على إصدار المجلة مركز إحياء التراث التابع للهيأة.

وتوزَّعت موضوعات العدد على خمسة أبواب، تضمن الأول منها دراسات تراثيَّة، والثاني نصوصًا محقَّقة، وخُصِّص الثالث لنقد النتاج التراثي، والرابع لفهارس المخطوطات وكشَّافات المطبوعات، فيما جاء الباب الخامس بعنوان (أخبار التراث).

وتُعدُّ الخزانة مجلة علمية نصف سنوية، تصدر للعام التاسع على التوالي، وتُنشر أعدادها تباعًا عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، إضافة إلى توفُّر النسخة الورقية منها في معرض الكتاب الدائم التابع للهيأة في مدينة النجف الأشرف.

