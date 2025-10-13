إصدار المجلد الثالث لكتاب «الميسّر في فقه الإمامية» يرى النور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر المجلد الثالث من الترجمة الفارسية لكتاب «الميسّر في فقه الإمامية» تحت عنوان «فقه ميسّر» ليکمل السلسلة التي صدر مجلداها الأول والثاني سابقاً.

وصرح حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عبد الحسين عبياوي (مترجم الكتاب والباحث في العلوم الدينية)، أن هذا المجلد يتناول مباحث الأحوال الشخصية وأحكام القضاء، بما في ذلك موضوعات الزواج، حقوق الزوجين، المحارم، الطلاق، الوصية، الميراث، وغيرها بالإضافة إلى بعض المسائل المستحدثة كاستئجار الرحم.

ومن الجدير بالذكر أن مؤلف الكتاب، حجة الإسلام والمسلمين الشيخ أكرم الكعبي، يُعدّ من القادة البارزين في المقاومة الإسلامية في العراق. وقد تخرج في الحوزات العلمية في النجف وقم، ودرس المراحل العليا على يد كبار الأساتذة، وهذا ما أهّله لأن يقدم في كتابه هذا بحوثاً فقهية متميزة، يركز فيها على المسائل التي أفتى فيها تسعة من مراجع الدين الكبار بالاحتياط، وهم الآيات العظام: الخميني، الخوئي، الخامنئي، الصدر، السيستاني، هاشمي الشاهرودي، الحائري، صافي الكلبايكاني، ومكارم الشيرازي. وقد قدّم في بعض المواضع طريقاً يوافق الاحتياط لقراء الكتاب.

تجدر الإشارة إلى أن الترجمة الفارسية الكاملة لكتاب «الميسّر في فقه الإمامية» في ثلاثة مجلدات صدرت عن مؤسسة "بوستان كتاب" في قم المقدسة.

..........

انتهى/ 278

