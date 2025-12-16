باكستان تدين نزع الحجاب في الهند

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في حادثة مثيرة للجدل، تعرّض رئيس وزراء ولاية بيهار، نيتيش كومار، لانتقادات حادة يوم الاثنين بعد أن قام بسحب حجاب طبيبة حديثة التعيين في مجال الطب البديل (أيوش)، مما أثار استياءً واسع النطاق.

وعقب الحادثة، انتشرت إدانات شديدة في جميع أنحاء الهند، وانضمت باكستان الآن إلى قائمة الدول التي أبدت ردود فعلها على الأمر.

وعلّق الصحفي الباكستاني البارز معيد بيرزاده على الحادثة في موقع X قائلاً: "فيديو مثير للاهتمام للغاية! يُقدّم صورة شاملة للصراع الثقافي بين النظام الأبوي والحداثة على مستويات متعددة. رئيس الوزراء الذي يُنزل النقاب عن المرأة يشعر بالأمان في ظل عقليته الأبوية؛ فهو يعتقد أنه يُشجع المرأة على إظهار وجهها والاحتفال بنجاحها أمام العالم! لماذا تُخفي المرأة هويتها أثناء تكريمها والاحتفال بنجاحها؟"