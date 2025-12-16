إطلاق المسابقة الثقافية الخاصة بذكرى ولادة الإمامين الباقر والهادي (عليهما السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ستُعلَن أسماءُ الفائزين العشرة الأوائل بعد غلق الاستمارة مساء يوم السبت الموافق (20/12/2025)م، عَبرَ منصّات العتبة العبّاسية المقدّسة، بعد إجراء قرعة إلكترونية للحاصلين على العلامة الكاملة.

ويُشترط في تسليم الجائزة أن يحضر الفائز نفسه لاستلامها في الحفل الذي سيُقام عند باب القبلة لصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، يوم الاثنين الموافق (22/12/2025) م والمصادف (1 رجب 1447) هـ.

وفي حال تعذّر الحضور، تكون مراجعة الفائزين إلى قسم الشؤون المالية في العتبة العبّاسية المقدّسة، خلال مدّةٍ أقصاها أسبوعان من تاريخ إعلان النتائج، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية (البطاقة الوطنية أو جواز السفر).

للاشتراك في المسابقة اضغط هنا.

