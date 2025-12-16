  1. الرئيسية
إطلاق المسابقة الثقافية الخاصة بذكرى ولادة الإمامين الباقر والهادي (عليهما السلام)

16 ديسمبر 2025 - 15:16
رمز الخبر: 1762518
أطلقت العتبةُ العبّاسية المقدّسة مسابقتها الثقافية، الخاصة بذكرى ولادة الإمامين محمد الباقر وعلي الهادي (عليهما السلام).

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ستُعلَن أسماءُ الفائزين العشرة الأوائل بعد غلق الاستمارة مساء يوم السبت الموافق (20/12/2025)م، عَبرَ منصّات العتبة العبّاسية المقدّسة، بعد إجراء قرعة إلكترونية للحاصلين على العلامة الكاملة.

ويُشترط في تسليم الجائزة أن يحضر الفائز نفسه لاستلامها في الحفل الذي سيُقام عند باب القبلة لصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، يوم الاثنين الموافق (22/12/2025) م والمصادف (1 رجب 1447) هـ.

وفي حال تعذّر الحضور، تكون مراجعة الفائزين إلى قسم الشؤون المالية في العتبة العبّاسية المقدّسة، خلال مدّةٍ أقصاها أسبوعان من تاريخ إعلان النتائج، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية (البطاقة الوطنية أو جواز السفر).

للاشتراك في المسابقة اضغط هنا.

