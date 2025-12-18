عراقجي يؤكد أن جيراننا، أولويتنا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كتب عراقجي في ختام زيارته لروسيا في حسابه على منصة "اكس": وفقًا للمعاهدة المشاركة الاستراتيجية بين ايران وروسيا، اتفقت وزارتا خارجية البلدين على خارطة طريق من ثلاث سنوات، لتنظيم التعاون والتنسيق الثنائيين والنهوض بهما الى مستوى أرفع.

واضاف ان التعاون الاوثق بين موسكو وطهران، سيتيح امكانية اتخاذ اجراء ذي وقع لمواجهة العقوبات الغربية غير الشرعية وتعزيز الاستقرار الاقليمي والمضي قدما بمشاريع البنية التحتية والحد من الاجراءات غير القانونية في مجلس الأمن الدولي.

واكد في الختام: جيراننا، هم اولويتنا.



