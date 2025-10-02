إصدار العدد الـ 28 من مجلة تراث الحلة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صدر حديثًا عن قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، العدد الثامن والعشرون من مجلة تراث الحلة المحكمة.

ويشرف على إصدار المجلة الفصلية مركز تراث الحلة التابع للقسم، وتُعنى بالتراث الحلي وتوثيق محطاته الفكرية والثقافية.

وتضمن العدد مجموعة من الدراسات والبحوث المتنوعة، منها الأسانيد التاريخية في مدرسة ابن إدريس الحلي (ت 598هـ) الفقهية وروايته في فضائل أهل البيت (عليهم السلام)، وتقوية المعنى بالقصر في ديوان السيد مهدي بن داوود الحلي (ت 1289هـ)، فضلًا عن دراسة حول التراكيب الشرطية الغريبة في ديوان السيد سليمان الكبير (ت 1211هـ)، إلى جانب بحوث أُخر.

ويسعى المركز عبر إصداراته إلى أن يكون مرجعًا معرفيًّا رصينًا للباحثين والمهتمين بالدراسات التراثية، ومنصة لإحياء الماضي بما يوافق مطالب البحث العلمي المعاصر.

