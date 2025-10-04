إصدار كتاب "محطات من سيرة الأئمة الأطهار (ع)" في ماليزيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صدر عن الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، كتاب تحت عنوان "محطات من سيرة الأئمة الأطهار (ع)" للأستاذ الشهيد مرتضى مطهري باللغة الإنجليزية في ماليزيا.

وقد يشتمل العمل المذكور آنفا على محاضرات المؤلف في مختلف المناسبات الدينية التي ألقاها تحت عنوان سيرة المعصومين (عليهم السلام) في أمكان شتى، وسعى رحمه الله في المحاضرات أن يبيين ويكشف عن الغموض الموجودة في الاختلاف الظاهرية في سلوك الأئمة الأطهار (عليهم السلام).

وقد يتطرق الكتاب إلى مواضيع شتى منها: عدم التقية من قبل الإمام الحسين (ع) ولماذا التجأ للقيام والنهضة الحسينية في زمانه، وأسلوب الدعاء في حياة الإمام السجاد (عليه السلام)، وقضية الخلافة وعدم قبولها من قبل الإمام الصادق (عليه السلام)، وعدم رفض الإمام الرضا (ع) لولاية عهد المأمون، وآثار السجون الطويلة المدى للإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، والإقامة الجبرية للإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، وفضلا مما تقدم هناك مبحثان وهما العدالة والمهدي الموعود يعدان ختام الأبحاث الواردة في هذا الكتاب.

ترجمت زينب محمدي العراقي كتاب "محطات من سيرة الأئمة الأطهار (ع)" إلى اللغة الإنجليزية، وصدر بالحجم الرقعي.

