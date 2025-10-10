إصدار العدد الخامس من مجلة تراث الجنوب المحكّمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر مركزُ تراث الجنوب التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العبّاسية المقدّسة، العدد الخامس من المجلّد الثالث (السنة الثالثة) من مجلّة تراث الجنوب العلمية المحكّمة.

وتُعنى المجلّةُ نصف السنويّة بتوثيق ودراسة الإرث العلميّ والثقافي لجنوب العراق، لا سيّما في محافظات ذي قار والمثنى والديوانية وميسان، سعيًا لإبراز خصوصيّة هذا التراث وأثره في المشهد الحضاريّ العام.

واحتوى العددُ الخامس على باقةٍ من الأبحاث العلمية الرصينة التي توزّعت موضوعاتها بين التاريخ واللغة والسير والآثار، بما يُجسّد ثراء الموروث الثقافي للجنوب وعمق اهتمام الباحثين بدراسته، ومن أبرز ما تضمّنه العدد، بحثٌ تناول سيرة العلّامة الشيخ محسن محمد خنفر العفكاوي، مسلّطًا الضوء على جهوده العلمية ومكانته الدينية والاجتماعية، كما تضمّن دراسةً لغويّةً تناولت الظواهر الدلاليّة في لهجة مدينة الديوانية، مبيّنةً خصوصياتها الصوتية والدلالية التي تُجسّد الهوية المحلّية للمنطقة.

وتضمّن العدد في ميدان التراث العمراني والتاريخي، بحثًا معمّقًا عن منطقة المرادية وقلعتها، تناول فيه الباحثُ أهمّيتها التاريخية وما تحويه من معالم أثرية تعود إلى عصورٍ متعدّدة، كما اشتمل على دراسةٍ أكاديمية في المنهج التاريخي للشيخ محمد طاهر السماوي، في كتابه "إبصار العين في أنصار الحسين(عليه السلام)"، موضحًا ملامح المنهج التحليلي والتوثيقي الذي اعتمده المؤلّف في توثيق سير أنصار الإمام الحسين(عليه السلام).

واختُتِم العدد بدراسةٍ تاريخيّة تناولت الأوضاع السياسية في منطقة الزرجية، خلال المدّة الممتدّة بين عامي (1839 – 1969م)، كاشفةً عن التحوّلات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها المنطقة على مدى أكثر من قرن.

وتهدف المجلّة إلى إحياء التراث الجنوبي وتوثيقه أكاديميًا، داعيةً الباحثين والمختصّين إلى الإسهام في هذا الجهد العلميّ، من خلال نشر بحوثهم في أعدادها القادمة.

