رفع الستار عن أحدث إصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع) ومنصة دراسة أوضاع الشيعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سيتم الكشف عن أحدث إصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع) ومنصة دراسة أوضاع الشيعة.

بمناسبة أسبوع البحث، سيتم خلال حفل ينظمه القسم العلمي والثقافي للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، الكشف عن 50 عملاً بحثياً بثماني لغات وعن منصة دراسة أوضاع الشيعة:

❇️ عرض:

🔸 ٥٠ بحثًا علميًا بثماني لغات

🔸 قاعدة بيانات أبحاث الوضع الشيعي

🔸 تكريم كبار الباحثين

🔸 كلمة يلقيها سماحة آية الله الشيخ رمضاني (الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام).

🗓 الأربعاء، ١٧ ديسمبر - الساعة ١٠:٠٠ صباحًا

🏢 قم - شارع الجمهورية الإسلامية - الطابق الأرضي - القاعة أهل البيت، المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)

🌐 رابط البث المباشر من الموقعين الالكترونيين أبارات وأبنا: https://www.aparat.com/Abna/live

#المجمع_العالمي_لأهل_البيت (عليهم السلام) #عمادة_البحث العلمي_والبرنامج الثقافي #مكتب_الدراسات_والشؤون_البحثية #أسبوع_البحث

#متابعات_ قناة #إشراق _البحث

