"الانتقالي الجنوبي" يتعهد لـ"الاحتلال الإسرائيلي" بالاعتراف مقابل الانفصال عن اليمن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أجروا اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين، في إطار مساعٍ لكسب دعم إقليمي ودولي، مع تعهّد بالاعتراف بـ"دولة الاحتلال الصهيونية" في حال تحقيق "الاستقلال" في جنوب اليمن.

وبحسب "هيئة البث العام" الإسرائيلية، دعا مصدر دبلوماسي في جنوب اليمن "دولة الاحتلال" إلى دعم طموح المجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان "الاستقلال" في منطقة عدن، معتبراً أن هذا الدعم من شأنه تعزيز الأجندة المشتركة بين الأطراف.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، والذي يسعى إلى انفصال جنوب اليمن، سيطرته على مناطق واسعة في جنوب البلاد، بما في ذلك مدينة عدن الساحلية، التي كانت مقراً للحكومة المدعومة من السعودية.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الدعم الإسرائيلي قد يسهم في ما سمّاه " حماية الممرات البحرية في خليج عدن وباب المندب،

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات القوات المسلحة اليمنية لم تشكل أبداً أي تهديد على الملاحة البحرية الدولية، بل كانت موجهة إلى سفن الاحتلال وتلك التي تدعمه، وكل ذلك في سبيل دعم وإسناد غزة، لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه على القطاع.

وتأتي هذه الدعوات في ظل توسّع ملحوظ لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات، على حساب القوات المدعومة من السعودية.

وأضاف المصدر أن القوات المدعومة من الإمارات تحتاج إلى دعم إسرائيلي في مجالات عسكرية وأمنية واقتصادية، لتطوير ما وصفه بـ"الدولة الجديدة" التي يسعى المجلس إلى إقامتها، متحدثاً عن وجود أعداء مشتركين بين "دولة الاحتلال" وبينهم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، نقل ممثلو المجلس الانتقالي رسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين تفيد بنيّتهم الاعتراف بـ"دولة الاحتلال الصهيونية" عند تحقيق "الاستقلال" في جنوب اليمن، في إطار رغبتهم بالانضمام إلى "اتفاقيات أبرهام" التي أُبرمت خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

..................

انتهى / 232