إصدار كتاب "دروس تمهيدية في الفقه – العبادات"

أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، كتابًا فقهيًّا بعنوان: (دروس تمهيدية في الفقه – العبادات).

ويعد هذا الكتاب لمؤلفه الشيخ سليم العامري الرابع في سلسلة إصدارات معهد تراث الأنبياء (عليهم السلام) للدراسات الحوزوية الإلكترونية التابع للقسم.

وقال مدير المعهد الشيخ حسين الترابي إنَّ "الكتاب يتناول شرح المسائل الفقهية الابتلائية بأسلوب واضح وخالٍ من التعقيد، مستندًا في بحوثه إلى فتاوى سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، ما يجعله مرجعًا تمهيديًّا موثوقًا لطلبة العلوم الدينية والباحثين والمهتمين بأحكام العبادات".

وتسعى العتبة العباسية المقدسة من خلال تقديم إصدارات متنوعة إلى نشر النتاجات العلمية الرصينة، وترسيخ الثقافة الدينية بأساليب تربوية معاصرة تسهم في تيسير الفهم الفقهي وتقريب المعرفة الشرعية إلى مختلف فئات المجتمع.

