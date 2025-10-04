إصدار عددين جديدين من مجلة تراث كربلاء المحكمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة العددين (٤٣) و(٤٤) من المجلد الثاني عشر من مجلة (تراث كربلاء) المحكمة.

ويتولى إصدار المجلة الفصلية المعنية بالتراث الكربلائي والمعتمدة لأغراض الترقية العلمية في العراق، مركز تراث كربلاء التابع للقسم.

وقال مدير المركز ورئيس تحرير المجلة، السيد الدكتور إحسان الغريفي: إنّ العمل على إصدار الأعداد الجديدة جاء بفضل تضافر الجهود البحثية الرصينة، مشيرًا إلى أنّها أسهمت في توثيق ملامح الإرث الكربلائي عبر دراسات أكاديمية أسهم فيها باحثون من تخصصات متنوعة.

وتضمن العددان الجديدان بحوثًا علمية بارزة، من بينها: دراسة فقهية تحليلية لكتاب (رياض المسائل)، وبحث في سيرة الشيخ فضل علي القزويني ومنهجه التاريخي، ودراسة عن المقدس الأردبيلي وحاشيته على (التجريد)، إلى جانب دراسة بلاغية في شعر التصوف عند فضولي البغدادي، فضلًا عن تحقيق لمخطوطة (غاية التلخيص في مسائل العويص) للشيخ إبراهيم الكفعمي.

واشتمل العدد على دراسة باللغة الإنكليزية عن مفهوم المعنى في مرجعيات الشيخ الكفعمي في كتابه (رتق الفتوق في معرفة الفروق)، وقد جدد المركز دعوته للباحثين إلى تقديم دراسات أصيلة تسهم في إغناء المكتبة التراثية الكربلائية، دعمًا لمسيرة حفظ إرث مدينة الإمام الحسين (عليه السلام) وصونه من الضياع.

