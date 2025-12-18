آية اللّه السبحانيّ: ضرورة دعاء المعتكفين لإنقاذ المسلمين من الظروف العصيبة الراهنة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استقبل المرجع الديني آية اللّه جعفر السبحانيّ أعضاءَ المجلس العلميّ ورئيس اللجنة المركزيّة للاعتكاف (حجة الإسلام والمسلمين السيد عليرضا تَكْيِئي)، حيث أشاد بالجهود المبذولة في ترويج هذه الشعيرة المعنويّة، مشدّدًا على الدور الجوهريّ للمعنويّة في حقيقة الوجود الإنسانيّ.

وأوضح سماحته أنّ جزءًا مهمًّا من إنسانيّة الإنسان يرتبط بالمعنويّة، مبيّنًا أنّه إذا سُلبت المعنويّة من الإنسان ضعفت حقيقته الإنسانيّة. كما أضاف أنّ النزعة الإلهيّة والالتفات إلى العالم الأعلى جزءٌ من فطرة الإنسان وذاته، معتبرًا تصوّر اغتراب النزعة الإلهيّة عن الهويّة الإنسانيّة فهمًا خاطئًا لحقيقة فطرة الإنسان الإلهيّة.

وأشار هذا المرجع الدينيّ إلى مكانة العبادات الإسلاميّة في توجيه الإنسان نحو المعنويّة، موضحًا أنَّ الاعتكافَ من أهمِّ العبادات التي توجِّه الإنسانَ إلى العالم الأعلى، إذ يمنحه فرصة الانقطاع عن الانشغالات اليوميّة والأمور الماديّة للعودة إلى اللّه وفطرته وذاته. وأشار سماحته إلى أنّ أهمّيّة الاعتكاف بلغت حدًّا جعل النبيّ الأكرم (صلّى اللّه عليه وآله) -بعد أن لم يُوفّق للاعتكاف في عام غزوة أُحُد- يعتكف عشرين يومًا في العام اللاحق تعويضًا عمّا فاته، وقد وردت في الروايات مُدَدٌ مختلفةٌ لاعتكافه.

وفي سياق إشارته إلى ظروف العالم الراهنة وهيمنة النظرة الماديّة على حياة البشر، أكّد آية اللّه السبحانيّ أنّ توجيه الناس نحو المعنويّة بالأساليب الصحيحة والعقلانيّة يسهم في حلّ كثيرٍ من المشكلات الفرديّة والاجتماعيّة، ويجعل الحياة أكثر حلاوةً، ويُطفئ نيران الحروب والأنانيّات.

وفي جانبٍ آخر من حديثه، ذكّر سماحته ببعض الأحكام الشرعيّة المرتبطة بالاعتكاف، مؤكّدًا على ضرورة الالتزام بحرمة البيع والشراء خلال أيّام الاعتكاف، لافتًا إلى أنّ المدن الكبرى كمدينة قم تتوفّر فيها الإمكانات اللازمة للمعتكفين، ولكن في المناطق الأقلّ سكّانًا يجب توخّي المزيد من العناية لضمان الالتزام بالأحكام الشرعيّة.

كما شدّد آية اللّه السبحانيّ على ضرورة تعزيز المحتوى المعنويّ للاعتكاف، موضحًا أنّه من المناسب أن يُخصّص في كلّ يومٍ واعظان على الأقلّ، أحدهما في الفترة الصباحيّة والآخر في الفترة المسائيّة، لتقديم مباحث معنويّةٍ وأخلاقيّةٍ؛ وذلك لأنّ المعنويّة تشكّل أساس الهويّة الإنسانيّة، والابتعاد عنها يؤدّي إلى إضعاف حقيقته الإنسانيّة.

وفي سياق حديثه عن أوضاع العالم الإسلاميّ، دعا آية اللّه السبحانيّ المعتكفين إلى اغتنام أيّام الاعتكاف للدعاء من أجل إنقاذ المسلمين من الظروف العصيبة الراهنة وتعزيز وحدة الأمّة الإسلاميّة ورفع الظلم عنها، مبيّنًا أنّ ما يمرّ به المسلمون اليوم يُعدّ من الوقائع النادرة في التاريخ، وأنّ الغفلة العالميّة تجاه هذه الفجائع تضاعف من مسؤوليّة الدعاء والتوسّل واليقظة في الأمّة الإسلاميّة.

وفي ختام حديثه، أكّد سماحته على أهمّيّة الدعاء والتوسّل في مواجهة مؤامرات أعداء الإسلام، سائلًا المولى القدير التوفيق للقائمين على شؤون الاعتكاف، ومعربًا عن أمله في أن تسهم هذه الحركة المعنويّة في تعزيز الإيمان والأخلاق والوحدة في المجتمع الإسلامي.

