إصدار كتاب "أدعية الوسائل إلى المسائل"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر مركزُ إحياء التراث التابع للهيأة العُليا لإحياء التراث في العتبة العبّاسية المقدّسة، كتاب أدعية الوسائل إلى المسائل المنسوبة إلى الإمام الرضا وابنه الإمام الجواد(عليهما السلام).

وقد تولّى دراسة الكتاب وتحقيقه الشيخ مهدي جواد الدليري، حيث يضمّ هذا العمل عشرة أدعية مناجاة، عبّر عنها العلّامة الكفعمي بعنوان (كتاب الوسائل إلى المسائل للجواد -عليه السلام-).

تتناول هذه الأدعية موضوعاتٍ متنوّعة، أبرزها: الشكر، الاستخارة، قضاء الحوائج، وغيرها من مضامين روحيّة وعقائديّة عميقة، وتُروى الأدعية عن الإمامين الرضا والجواد(عليهما السلام).

ويُعدّ هذا الإصدار هو الخامس ضمن سلسلة "تراثيات" التي يُشرف على إصدارها المركز، ضمن جهوده في إحياء التراث الإسلاميّ ونشره محقَّقًا ومدروسًا.

