إصدار كتاب بعنوان "مركزية النبي (ص) في الخطاب القرآني"

أصدر المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة كتابًا جديدًا عن "مركزية النبي (صلى الله عليه وآله) في الخطاب القرآني"؛ بمناسبة مرور 1500عام على ولادة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله).

وتولى إصدار الكتاب مركز الدراسات والبحوث القرآنية التابع للمجمع، وهو من تأليف الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي، الذي عرض فيه أفكارًا ومواقف عقائدية، بنظرات فاحصة لما جرى في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) وما بعد حياته الشريفة إلى يومنا هذا.

وتضمن الكتاب ما جرى من أحداث ووقائع فكّكت في كثير من الأحيان الترابط بين أفراد المجتمع الإسلامي، ليأتي الدكتور الخالدي ليضع معالجات في غاية الأهمية لتلك المشاكل، فضلًا عن الأساس الذي بنى عليه كتابه، وهو تحدي المفهوم المغلوط عن مصطلح (المركزية) الذي قد يسيء في مفهومه المعاصر مما دفع بالمؤلف إلى تأسيس مفهوم جديد للمركزية، ليوضح طبيعة العلاقة بين الله (عز وجل) وبين نبيه الأعظم (صلى الله عليه وآله).

ويسعى المجمع العلمي إلى إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفات جديدة عن سيرة سيد الكائنات وأهل بيته (صلوات الله عليهم)، لإحياء قيمهم النبيلة، وتقديمها للأجيال بأسلوب معاصر.

