إنّ المجمع العالمي لأهل البيت (ع) يمكنه أن يصبح قطبا بحثيا في الساحة الدولية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح مدير العلمي والثقافي للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في مراسيم إزاحة الستار عن 50 عملًا بحثيًا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع): يجب أن يعد أسبوع البحث فرصة ثمينة للتأمل مرة أخرى في مكانة البحث والتحقيق في هذا المركز الرفيع. البحث هو القلب النابض الذي يمكنه ضخ الدم إلى جميع الشرايين والعروق في المجموعة.

وفيما يتعلق بثلاثة مبادئ مهمة في وتيرة نشاطات هذا المجمع قال مدير إدارة القسم العلمي والثقافي للمجمع العالمي لأهل البيت (ع): المبدأ الأول هو التآزر مع المراكز والمؤسسات النشطة في الساحة الدولية، ويمكن أن يعمل المجمع العالمي لأهل البيت (ع) كقطب ومحور لهذه الأمور في الساحة الدولية، ويقدم الدعم للمؤسسات والمراكز الحوزوية وغير الحوزوية. المبدأ الثاني هو تجنب القيام بأعمال مكررة، فيتم دراسة ما قامت به المراكز الأخرى بدقة، وإذا كان هناك حاجة للتكامل، يتم تنفيذه؛ وإلا، يستفاد من نفس الأعمال. وأمّا المبدأ الثالث فهو توفير الموارد وتجنب إهدار التكاليف والنفقات.

وفي الختام أكد سماحته الاستخدام الواعي والذكي لمعطيات البشر خاصة ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي.

.........

انتهى/ 278