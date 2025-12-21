لدعم مناطق قرى لبنانية.. جمعية "وتعاونوا" تساعد العوائل المتعففة بحملة "السيدة الزهراء(ع)"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ضمن مسيرتها في خدمة الإنسان وتعزيز قيم التكافل، أطلقت جمعية "وتعاونوا" حملةً جديدةً باسم "السيدة الزهراء (ع)" من "مركز الشهيد المهندس علي يوسف مرتضى" في بلدة زفتا، خُصِّصت لتوزيع وسائل التدفئة على عدد من قرى الحافة الأمامية، بمشاركة عدد من المتطوّعين.

وأكّد الإداري في الجمعية، الشيخ علي زين الدين، أنّ "الهدف من هذا المشروع هو دعم مناطق قرى الحافة بأدوات التدفئة"، شاكرًا المتبرّعين على دعمهم وجهودهم وكذلك المتطوّعين.

أضاف الشيخ زين الدين: "الهدف اليوم هو مساندة أهلنا في هذا الشتاء وفي هذا البرد والوقوف إلى جانبهم، كما كنّا دائمًا منذ بداية الأزمة لا سيّما في هذه الظروف التي نسأل الله أن تمر على خير".

في السياق نفسه، قال أحد المتطوّعين لتنفيذ هذه الحملة: "من هنا، نقدّم هذه الخدمة للناس ونحثّ العالم على أن تتشجّع وتساهم وتسأل عن الأحوال".

وأوضح أنّ "أيّ أحد يريد المساهمة يستطيع التواصل مع الجمعية، كما يستطيع أن يأتي ويرى الخدمات التي تُقدّم في المركز"، مشيرًا إلى أنّ "الجمعية والمتطوعين هما السبيل لأيّ أحد يريد الوصول إلى الفقراء".

بدوره، أكّد متطوّع آخر أنّ "العمل التطوّعي مهمٌّ جدًّا في هذه الظروف"، قائلًا: "نحن مستمرون رغم الصعوبات مع أهلنا في الجنوب".

واختُتِمت الحملة بختمية قرآنية عن أرواح سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين، والشهداء.

