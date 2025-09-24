إصدار مجموعة من الكتب المعرفية والثقافية في العتبة العباسية  

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، مجموعة جديدة من الإصدارات الثقافية والمعرفية، وذلك في إطار مشروعه الهادف إلى ترسيخ قيم المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وشملت الإصدارات كتابًا بعنوان (مهارات الحياة)، ضمن سلسلة (نمط الحياة) التي يشرف على إصدارها المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم.

وقال المشرف على المركز، السيد هاشم الميلاني: إنّ "الكتاب من تأليف السيد مهدي الخطيب، ويتألف من أحد عشر فصلاً، يتناول كل منها مهارة حياتية تهدف إلى تنمية الفرد من الجوانب النفسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنّه يتضمن دراسات تساعد على اكتساب قيم ومهارات تسهم في بناء شخصية متوازنة".

كما صدر العدد السادس والعشرون من مجلة (ذاكرة الأرشيف الوثائقي)، وهي مجلة نصف سنوية متخصصة في التوثيق الثقافي، تصدر عن مركز الدراسات والمراجعة العلمية التابع للقسم.

وذكر مدير المركز، الشيخ حسن الجوادي، أنّ "العدد الجديد يحتوي على مجموعة من الدراسات والبحوث التي توثق وثائق نادرة، إضافة إلى مقالات تستعرض مكتبات ومدنًا عراقية وشخصيات بارزة، ما يجعلها مرجعًا مهمًّا للمهتمين بالتراث الثقافي والتاريخي العراقي".

في السياق نفسه، صدر العدد الرابع والعشرون من مجلة (أوراق معرفية)، وهي مجلة فصلية تُعنى بالشأنين الديني والثقافي، التي يصدرها أيضًا مركز الدراسات والمراجعة العلمية، وضم العدد مجموعة من الأبحاث والموضوعات في مجالات القرآن الكريم، والفكر، والعقيدة، والتاريخ، واللغة، والمجتمع، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين، وتُعرض المجلة حاليًّا في معرض الكتاب الدائم للعتبة العباسية المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف.

وصدر العدد الرابع من مجلة (ملتقى القمر الثقافي)، التي تهدف إلى تعزيز وعي الشباب ومساندتهم في مواجهة التحديات الفكرية والدينية والاجتماعية.

وبيّن مدير تحرير المجلة، الشيخ حارث الداحي، أنّ المجلة تُقدم بأسلوب مبسط يناسب الفئة الشبابية، وتُعد منصة حوارية لبناء الإنسان على المستويين الفكري والروحي، وفق رؤية العتبة العباسية المقدسة.

وتُعد هذه الإصدارات جزءًا من رؤية ثقافية شاملة تسعى العتبة العباسية المقدسة عبرها إلى بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات التفكير النقدي والتفاعل الإيجابي مع قضايا العصر.

