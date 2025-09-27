إصدار العدد 32 من مجلة الغاضرية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، العدد 32 من مجلة الغاضرية.

وتعنى المجلة التي تصدر عن مركز تراث كربلاء التابع للقسم، بتوثيق تراث المدينة المقدسة ونشره، وما يتعلق به من تاريخ وحضارة وعلوم وفنون.

وضمّ العدد الجديد موضوعات متعددة، منها: النشاطات الخاصة بقسم شؤون المعارف، إلى جانب مجموعة من البحوث والمقالات التي تناولت أعلام المدينة وخطباءها وأدباءها، إضافةً إلى قضايا مرتبطة بتراث الأسر العلمية الكربلائية التي كان لها أثر بارز في تكوين الهوية المحلية.

وتضمّن العدد موضوعات عدة، منها: (الشيخ فضل علي القزويني وكتابه الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه، ودراسة بحثت منهج كتاب فهارس المخطوطات المحفوظة في مكتبات كربلائية خاصة).

وتستقبل المجلة مساهمات الكتّاب والمهتمين، شرط أن تكون المشاركات مخصصة للتراث الكربلائي حصرًا.

