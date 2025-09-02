اصدار كتابين جديدين عن القرآن الكريم 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر المَجمَعُ العلميّ للقرآن الكريم في العتبة العبّاسية المقدّسة، كتابَينِ جديدَينِ بعنوان (الاستخلاف الإلهيّ للإنسان) و (دلالة السياق غير اللغويّ في القرآن الكريم).

وأشرف على الإصدارين معهدُ القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمَع.

وفي كتاب (الاستخلاف الإلهيّ للإنسان) يسعى المؤلّف، الشيخ عبد الرضا الهندي، إلى ترسيخ مفهوم الاستخلاف الإلهيّ للإنسان، مستندًا في ذلك إلى الشواهد القرآنيّة وروايات العترة الطاهرة، ليؤصّل هذا المفهوم من زاويتين: معرفية ووَحيانية.

ويستعرض الكتاب قابليّات الإنسان الخليفة، وما أُودِع فيه من طاقاتٍ عقليّة وروحيّة، تؤهّله للتكامل والارتقاء، بوصفه الكائن الذي أُنِيطت به مسؤوليّة قيادة الحياة في هذه النشأة، وفقًا لمنظورٍ إلهيّ يجعل منه محورًا للتسخير والتكليف.

ويأتي الكتاب ضمن سلسلةٍ للإصدارات الصغيرة بعنوان (قُــطــوف)، التي تُعنى بنشر مضامين قرآنيّة، الهدف منها إكساب قارئها معلومات قرآنيّة في وقتٍ قصير وأسلوبٍ يسير.

يتوفّر الكتاب في مقرّ المعهد، الواقع في: الحنانة، شارع البريد، ومعرض الكتاب الدائم للعتبة العبّاسيّة المقدّسة/ ملحق شارع الرسول(صلّى الله عليه وآله)/ قرب مكتب الشيخ الفيّاض (دام ظلّه).

أمّا كتاب (دلالة السياق غير اللغويّ في القرآن الكريم) فيتناول الدكتور إياد محمد علي الأرناؤوطي "دلالة السياق غير اللغويّ في القرآن الكريم"، وهو دراسة تطبيقيّة في تفسير الميزان، للعلّامة الطباطبائي.

وقد استقصى المؤلّفُ الموارد القليلة التي كانت للسياق غير اللغويّ، كسبب النزول ومكّية الآية أو مدنيّتها، وسياق المتكلّم والمخاطب، الأثر في تفسير الآية القرآنية الكريمة، إذ المعروف عن صاحب الميزان اهتمامه البالغ للسياق اللغويّ وتفسيره القرآن بالقرآن.

يتوفّر الكتاب في كربلاء المقدّسة - منطقة ما بين الحرمين الشريفين، والنجف الأشرف - معرض الكتاب الدائم للعتبة المقدّسة.

...........

انتهى/ 278