دعوة لحضور فعاليات مؤتمر سيرة الرسول الأعظم (ص)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يدعو قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، المهتمّين والباحثين؛ لحضور فعّاليات المؤتمر العلميّ الدوليّ الرابع، لسيرة الرسول الأعظم(صلّى الله عليه وآله).

وتُقيم المؤتمرَ دارُ الرسول الأعظم(صلّى الله عليه وآله) التابعة للقسم، بالتعاون مع كلّية التربية الأساسية للبنات في جامعة العميد، تحت شعار (رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً)، وبعنوان (السيرة النبوية المباركة بين الثوابت القرآنية ومتغيّرات المناهج العلمية).

وستنطلق فعّالياتُ المؤتمر يومي الجمعة والسبت (7 – 8 تشرين الثاني الجاري)، في الساعة التاسعة صباحاً، على قاعة الإمام الحسن المجتبى(عليه السلام) في العتبة العبّاسية المقدّسة.

وستشهد فعّاليات المؤتمر، تنظيم ندوةٍ علمية في جامعة العميد، يوم السبت الموافق للثامن من تشرين الثاني، في الساعة التاسعة صباحاً على قاعة الإمام المجتبى(عليه السلام) في الجامعة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على السيرة النبوية الشريفة، بوصفها منهجاً إنسانياً وعلمياً شاملاً، وإبرازها في ضوء الثوابت القرآنية والتحوّلات الفكرية المعاصرة في مناهج البحث العلمي.

