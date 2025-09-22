إصدار العدد 33 من مجلة الخطوة الفصلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية، في العتبة العبَّاسية المقدَّسة، العدد الثالث والثلاثين من مجلَّة الخطوة الفصلية.

ويتولى إصدار المجلة مركز تراث البصرة التابع للقسم، وهي مجلة فصلية تعنى بتوثيق التراث البصري وإبراز ملامحه العلمية والثقافية.

وتضمن العدد تغطية لنشاطات المركز، إلى جانب بحوث ومقالات استعرضت سير أعلام من العلماء والخطباء والأدباء، وإضاءات حول معالم أسهمت في نهوض الحركة العلمية في المدينة.

كما ضمت المجلة بحثًا في الأبعاد العلمية والفكرية للتراث البصري، ومتابعات أكاديمية مع جامعة البصرة، ومقالًا عن دور المدينة الريادي في علوم اللغة والأدب، إلى جانب تسليط الضوء على سيرة السيد أمير محمد القزويني (قدس سره).

واحتوى العدد أيضا دراسةً عن المرحلة الثانية لرحلة الرحالة الفرنسي كارادي إلى البصرة 1764–1767م، وبحثًا حول زراعة النخيل في قضاء المدينة حتى عام 1980م، إلى جانب مراجعة لكتاب (دور البصرة التجاري في الخليج العربي).

وتصدر مجلة الخطوة الفصلية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية تُنشر في الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، وتُعد مصدرًا معرفيًّا لكل من يتطلع إلى اكتساب معلومات عن التراث والتاريخ والفكر والثقافة البصرية.

