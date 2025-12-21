تقرير مصور/ العتبة العباسية تكرم أصحاب المواكب الحسينية التي أحيت شهادة السيدة "فاطمة الزهراء"(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ كرّم قسمُ الشعائر والمواكب الحسينية في العتبة العبّاسية المقدّسة، عددًا من أصحاب المواكب الكربلائية التي شاركت في إحياء ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام). وقال معاونُ رئيس القسم، السيد قاسم محمد الطرفي، إن "القسم كرّم أصحاب المواكب التي شاركت في إحياء ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام)، طيلة شهرَينِ متتالِيَينِ في منطقة بين الحرمين الشريفين، وذلك من خلال إقامة مواكب بيت الأحزان الفاطمي وتنظيم المجالس العزائية التي جسّدت مظلوميتها (عليها السلام)".