إصدار كتاب بعنوان: "تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، كتابًا توثيقيًّا بعنوان: (تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة).

وأشرفت على إعداد الكتاب وإصداره وحدة التأليف والدراسات التابعة لمكتبة ودار المخطوطات في القسم.

وقال مسؤول الوحدة الشيخ محمود الصافي: إنّ "الكتاب يمثل مشروعًا بحثيًّا يسلط الضوء على تاريخ السدانة لمرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، عبر استعراض الشخصيات التي تعاقبت على تولي مهام السدانة فيه، وإبراز الجوانب المشرقة التي شهدها المرقد الطاهر في عهدهم، سواء على المستوى الفكري، أو الثقافي، أو الإعماري".

وأضاف، أن "الكتاب يستعرض بصورة موسعة الأدوار التي قام بها السدنة، ويوثق الحوادث التاريخية التي رافقت فترات إدارتهم، وكيفية تعاملهم معها، مما يمنح القارئ صورة دقيقة وشاملة عن هذا الجانب الحيوي من تاريخ العتبة المقدسة".

ويُعد هذا الإصدار خطوة مهمة في سياق الجهود البحثية والتوثيقية التي يبذلها قسم الشؤون الفكرية والثقافية، بهدف صيانة التراث المعرفي والتاريخي للعتبة العباسية المقدسة ونقله إلى الأجيال المقبلة.

ويتوفر الكتاب في مراكز البيع التابعة للعتبة العباسية المقدسة، ويمكن تحميله عبر الرابط: اضغط هنا

