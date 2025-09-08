إصدار العدد الـ119 من أسبوعية الآفاق المعنية بشؤون الحوزات العلمية + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 119 من مجلة الآفاق المعنية بشؤون الحوزات العلمية في المحاور التالية:

1. كلمة رئيس التحرير/في ذكرى المولد النبوي: غزة تجسد رسالة المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم)

2. مواجهة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) للأفكار المنحرفة

3. من وحي فكر الشهيد السيد نصرالله؛ التقارب والوحدة الإسلامية

4. نظرة في كتاب الاجتماع الديني الشيعي للدكتور علي المؤمن (الشيخ جميل الربيعي)

5. مدرسة إيران الإسلامية: مواجهة الظلم وتوسيع مفهوم الوحدة

6. انطلاقة العام الدراسي الجديد في الحوزات العلمية بقم

7. إصدار كتاب الإمامة على ضوء الثقلين في تنزانيا

8. معهد بحوث الحج والزيارة

9. ملاحظة قرآنية/ الأمية في القرآن بين الدلالة التاريخية والرسالية (د. حسين التميمي)

10. مذكرة/ نظرات تساوي الألماس!/ رئيس التحرير

11. كلمات للحياة/ وصية من أستاذ الفقهاء والمجتهدين الميرزا النائيني لتلميذه الميرزا محمد باقر الزنجاني

12. أسئلة وردود/ ما هو المعيار للتفريق بين العرفان القويم وغيره من هرطقات الدجالين؟

13. علماء وأعلام/ السيد حسين بن السيد محمد تقي آل بحر العلوم

14. سيماء الصالحين

15. شهداء الفضيلة/ الفقيد الشريف السيد عز الدين (قدس سره)

16. شعر وقصيدة

17. نصيحة نفسية

18. تعريف بالمراكز والمؤسسات الدينية الشيعية/معهد بحوث الحج والزيارة

