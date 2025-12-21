تقرير مصور/ الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) يستقبل ضيوفا أجانبا شاركوا بجائزة الإمام الخميني العالمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ التقى الضيوف الأجانب المشاركون في جائزة الإمام الخميني (قدس سره) العالمية، سماحة آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) وحضر اللقاء من تركيا كل من قادر أكاراس، علي أصغر كاظمي، وعباس كاظمي، إضافة إلى جعفر غونزاليس من إسبانيا. كما شارك في الاجتماع السيد رباني، المدير العام للتعاون العلمي في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، والسيد فرهاني، المدير العام لشؤون العرب وأفريقيا، والسيد رفاتي، رئيس مكتب المنظمة في مدينة قم.