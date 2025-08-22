إصدار كتاب "علم التفسير" باللغة الأردية للشيخ ناصري

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مركز معارف إسلامي، عن صدور كتاب "علم التفسير" باللغة الأردية، من تأليف الشيخ هادي حسين ناصري، متضمناً 482 صفحة.

وأشار الشيخ ناصري، في تصريح له إلى أن "الكتاب يضمّ ثلاثة فصول رئيسية هي: مبادئ وأصول علم التفسير، مناهج واتجاهات علم التفسير، وتطبيقات عملية في علم التفسير، رتّبها على شكل دروسٍ متسلسلة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ليكون مناسبًا للتدريس في الحوزات والمدارس الدينية بباكستان".

وأوضح، أنّه "اعتمد في إعداد الدروس على منهجية تعليمية حديثة تقوم على تحديد الأهداف لكل درس، وتقديم تمهيد موجز يربط موضوعه بالسياق العام للعلم، فضلًا عن مراعاة التسلسل المنطقي بين الدروس، وتضمين خلاصة شاملة في نهاية كل درس لترسيخ الفهم".

وأكد المؤلف، أنّ "هذا الإصدار جاء ليسدّ فراغًا واضحًا في المكتبة الحوزوية الباكستانية، لغياب متنٍ جامع يتناول علم التفسير بهذا الأسلوب المنهجي المتكامل،مبينًا أنّ هدفه هو ترسيخ أساس علمي متين يسهم في تكوين طلبة علم أكثر توازنًا وارتباطًا بالقرآن الكريم".

