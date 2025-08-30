إصدار كتاب "الشاب من منظور العقل والمشاعر" في أفغانستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ برعاية الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، صدر حديثا كتاب "الشاب من منظور العقل والمشاعر" باللغة البشتونية وفي أفغانستان.

يتطرق هذا العمل إلى موضوع التعليم والتربية في الشباب، ويتضمن هذا الكتاب 30 فصلا، ويحتوي على محاضرات للخطيب المعاصر سماحة الشيخ محمد تقي فلسفي.

وناقش المؤلف في هذا الكتاب بقلم مبسط وعميق ومفهوم للعامة قضايا مختلفة كالميول والمشاعر والعقل عند الشباب.

وفي كل قسم من هذه المواضيع يستشهد المؤلف ببعض الآيات والروايات التي وردت في هذا الخصوص، كما أنّه في بعض الأقسام الأخرى يتناول الموضوع مستعينا بالمصادر العلمية الحديثة خاصة أقوال علماء الغرب ناقدا آرائهم ومدارسهم الفكرية، بغية إيضاح الحقائق وأفضلية الإسلام من الناحية العلمية في هذا الجانب.

ومن أهم المواضيع التي بحثت في هذا العمل قيمة الشباب، والبلوغ والنمو، والمشاعر والميول، والغرائز، واختيار الصديق، والمهنة، والترفيه.

ترجم كتاب "الشاب من منظور العقل والمشاعر" عبد الماجد دراني إلى اللغة البشتونية، وصدر بالقياس الوزيري.

.........

انتهى/ 278