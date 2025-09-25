إصدار كتاب "المرأة في الإسلام" في تنزانيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ برعاية الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، صدر حديثا كتاب "المرأة في الإسلام" باللغة السواحيلية وفي تنزانيا.

ويعد هذا العمل دراسة حول مقام المرأة وحقوقها والرد على الشبهات في الخصوص من منظور الإسلام والقرآن، ففي بداية هذا العمل ناقش المؤلف المكانة الاجتماعية للمرأة في مختلف المجتمعات والأقوام، ثم استذكر تطورات الإسلام وما جاء به من نظرة حول المرأة، وقارن بين تلك النظرة وبين فكر المجتمعات الغربية إليها.

ثم تطرق إلى قضية الزواج وتناول هذه القضية من خلال موضوعين وهما "الرجال قوامون على النساء" و"تعدد الزوجات"، وفي الفصل اللاحق له أوضح أسباب زواج النبي صلى الله عليه وآله من زوجاته واحدة واحدة، وأمّا الاختلاف في أحكام الإسلام حول الأرث للمرأة والرجل يعتبر موضوع الفصل اللاحق للقضايا التي سبقت هذا الفصل.

ثم بيّن المؤلف المكانة الاجتماعية للمرأة في الإسلام، ودفاع الإسلام عن زواج المتعة كأحد أحكام الإسلام، وفي ختام الكتاب أيضا أورد أربعين سؤالا مع إجابتها حول مختل المواضيع المرتبطة بالمرأة.

يعد كتاب " المرأة في الإسلام" من تأليف العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان وترجمه إلى اللغة السواحيلية سلوم بنديرا، وصدر بالقياس الوزيري.

