آية الله النجفيّ يستقبل السيد رضي جعفر من علماء كراتشي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استقبل المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفيّ السيد رضي جعفر، أحد أبرز علماء مدينة كراتشي في جمهورية باكستان، خلال زيارةٍ خصّصها للاطمئنان على صحة سماحته والدعاء له بدوام العافية.

وأعرب السيد رضي جعفر عن سروره بلقاء المرجع النجفيّ، مبتهلاً إلى الله تعالى أنْ يلبسه ثوب الصحة والعافية، ويمدّ في عمره الشريف خدمةً للدين والأمة.

من جانبه، ثمّن سماحة المرجع الجهود التبليغيَّة التي ينهض بها السيد رضي جعفر في خدمة المجتمع الباكستانيّ، داعيًا له بمزيدٍ من التوفيق والسداد في نشر معارف أهل البيت (عليهم السلام).

