إصدار كتاب "النبي محمد -صلى الله عليه وآله- في المدينة"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة كتابًا بعنوان (النبي محمد -صلى الله عليه وآله- في المدينة)، بالتزامن مع ذكرى وفاته.

وأشرف على إصدار الكتاب مركز الدراسات والمراجعة العلمية التابع للقسم، إذ يسلط الضوء على مرحلة مهمة من السيرة النبوية، والأحداث والمواقف التي شهدتها المدينة المنورة منذ هجرة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) من مكة، مرورًا بتأسيس المجتمع الإسلامي الأول، وصولًا إلى مرضه وشهادته (صلى الله عليه وآله).

ويُعد الإصدار إضافة نوعية إلى المكتبة الإسلامية، لما يحمله من قراءة علمية دقيقة لأحداث المدينة المنورة، وما انطوت عليه من مواقف جسدت القيم الدينية والإنسانية التي أسسها النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله).

ويتوفر الكتاب في مراكز البيع المباشرة التابعة للعتبة العباسية المقدسة في منطقة بين الحرمين الشريفين.

ويمكنكم الاطلاع على الإصدار عبر الضغط هنا

