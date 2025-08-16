إصدار كتاب "المعصومون الأربعة عشر عليهم السلام" في ماليزيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صدر حديثا عن الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، كتاب "المعصومون الأربعة عشر عليهم السلام" باللغة الإندونيسية وفي ماليزيا.

يتناول العمل المذكور مختصرا لسيرة المعصومين علهيم السلام، وسعى المؤلف أن يتطرق إلى الحياة الفردية والاجتماعية لهؤلاء المعصومين بصورة عابرة، ويسلط الضوء بشكل خاص على علمهم وأخلاقهم حتى يتبين ذلك إلى الناشئين والشباب بشكل واضح وجلي.

وقد حاول المؤلف أن يتطرق بشكل مختصر عن ولادة المعصومين ومراحل نموهم وترعرعهم، وخصلهم الأخلاقية، وبرامجهم التربوي لهداية الناس، وأهم أحداث حياتهم، وأساليب مواجهتهم لحكام الظلم والمستبدين، وقبسات من كلماتهم القمية وملخصا عن أحداث وفياتهم.

إنّ كتاب "المعصومون الأربعة عشر عليهم السلام" من تأليف "السيد مهدي آية اللهي"، وترجمه فريق ترجمة فتح إلى اللغة الإندونيسية، وصدر بالقياس الرقعي.

