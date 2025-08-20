الكتب الأربعة عند الشيعة؛ المراد والمفهوم 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ الكتب الأربعة هي موسوعات حديثية قيِّمة تتمتع بمكانة رفيعة في الأوساط العلمية الإسلامية بصورة عامة وفي الأوساط الإسلامية الشيعية بصورة خاصة، وتُعتبر من أهم المصادر الحديثية لديها، وهي:

1. الكافي : وهو ما ألَّفه الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكُليني الرازي، المعروف بـ " ثقة الإسلام الكُليني"، المتوفى سنة: 329 هجرية، وهو من أبرز الفقهاء المُحدِّثين الإماميين وعَلَمٌ من أعلامها.

وكتاب الكافي يحتوي على 16000 حديث في العقيدة والشريعة الإسلامية، وهذا العدد يفوق عدد ما جاء من الأحاديث في الصحاح الستة جميعها.

2. من لا يحضره الفقيه: وهو ما ألَّفه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بـ " الشيخ الصدوق "، المولود في سنة: 305 هجرية بقم، والمتوفى سنة: 381 هجرية.

وكتاب من لا يحضره الفقيه يحتوي على ما يقارب من 6000 حديث في الفقه والأحكام الشرعية.

3. تهذيب الأحكام: وهو ما ألَّفه الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف بـ " شيخ الطائفة "، المولود بخراسان سنة: 385 هجرية، والمتوفى بالنجف الأشرف سنة: 460 هجرية.

وكتاب تهذيب الأحكام يحتوي على 13590 حديث في الفقه والأحكام الشرعية، وقد ألَّفه مؤلفه قبل كتابه " الاستبصار ".

4. الإستبصار فيما أختلف من الأخبار: وهو أيضا مما ألَّفه الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف بـ " شيخ الطائفة "، المولود بخراسان سنة: 385 هجرية، والمتوفى بالنجف الأشرف سنة: 460 هجرية.

وهذا الكتاب يحتوي على 5511 حديث.

