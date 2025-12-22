طالبان تغلق مركز الإمام الحسين (ع) الثقافي والتعليمي في كابول

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أفادت مصادر محلية في كابول، عاصمة أفغانستان، بإغلاق مجمع الإمام الحسين (عليه السلام) الثقافي والتعليمي في منطقة أفشار دار الأمان بكابول، بأمر من وزير العدل التابع لحركة طالبان.

ويوم الأحد 21 ديسمبر/كانون الأول، أُغلق المركز بتوجيه من عبد الحكيم شرائي، وزير العدل في حكومة طالبان.

ووفقًا للمصادر المحلية، كان المركز، الذي كان يعمل تحت إدارة حجة الإسلام والمسلمين المبشرين، يحمل جميع التراخيص القانونية والدينية اللازمة، وكان يمارس أنشطة علمية وثقافية وتعليمية بشكل رسمي.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من قانونية أنشطة المركز، فقد توقفت الآن، ولم يُقدّم أي تفسير رسمي لهذا القرار. وكان المجمع من أنشط المراكز الثقافية للطائفة الشيعية في غرب كابول، وقد أثار إغلاقه ردود فعل من السكان المحليين والناشطين الثقافيين.