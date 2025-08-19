إصدار العدد الـ 21 من نشرة الجود الشهرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم التطوير والتنمية المستدامة في العتبة العباسية المقدسة، العدد الـ 21 من نشرة الجود الشهرية.

وتُعنى النشرة الشهرية بالتطوير وتنمية المهارات، ويشرف عليها رئيس القسم الدكتور محمد حسن جابر، ويتألف العدد من أربع وعشرين صفحة.

وتضمنت النشرة عددًا من العنوانات المتنوعة منها: الانتماء المؤسسي أساس النجاح المستدام، وأخلاقيات عصر التقنيات، وانتظار فرج الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، إضافة إلى العمود الصحفي.

واستعرضت النشرة مواضيع مهمة: دينية، وتكنولوجية، وإبداعية، واقتصادية، فضلًا عن تناولها هندسة الثقة الصفرية وبعض القضايا الاجتماعية.

