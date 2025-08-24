إصدار كتاب "الإمامة على ضوء الثقلين" في تنزانيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صدر حديثا كتاب "الإمامة على ضوء الثقلين" باللغة السواحيلية وفي تنزانيا، وذلك برعاية الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع).

يعد هذا العمل دراسة حول القضايا المتعلقة بالإمامة وشروطها والأدلة التي تتحدث عن نصب الإمام من منظور القرآن والروايات، ففي بداية هذا الكتاب تم قديم مفاهيم عامة عن أصول الدين، ثم تحدث عن أبحاث حول الإمامة والفارق بينها وبين النبوة.

وتطرق الكاتب في البداية إلى الشروط الرئيسة للإمامة وخصائص الإمام كالعلم، والشجاعة، والعصمة، والأدلة العقلية والنقلية لإثبات هذه الصفات، ثم أورد أدلة نصب الإمام من قبل الله تعالى من المنظور الروائي والقرآني.

وعلى عكس علماء أهل السنة اعتبر الكاتب الإمامة من أصول الدين، وناقش أدلة إمامة الإمام علي (ع) وأبنائه المعصومين، وذلك نظرا إلى الآيات القرآنية والأدلة العقلية، مبينا الروايات الواردة في هذا المجال من مصادر الشيعة وأهل السنة.

إن كتاب "الإمامة على ضوء الثقلين" هو من تأليف محمود الهاشمي نسب، وترجمه إلى اللغة السواحيلية جمعة رمضان كازينغاتي، وصدر بالقياس الوزيري.

