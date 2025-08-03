إصدار وقائع المؤتمر الدولي الحادي عشر لفكر الإمام الحسن (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدرت جمعيّةُ العميد العلمية والفكرية وقائع المؤتمر الدوليّ السنويّ الحادي عشر لفكر الإمام الحسن(عليه السلام)، الذي يُعنى بطرح دراساتٍ أكاديميّة متخصّصة تتناول أبعاد شخصيّة الإمام (عليه السلام) وفكره الرساليّ.

وتضمَّن الإصدار الجديد مجموعةً من البحوث العلمية المحكّمة التي قُدّمت للمؤتمر، والتي تنوّعت من حيث الموضوعات التي تغطّي مجالاتٍ معرفيّة عديدة.

ويهدف الإصدار إلى رفد المكتبة الأكاديمية بدراساتٍ رصينة، تُسهم في الإجابة عن تساؤلات الباحثين والمهتمّين، وتسلّط الضوء على شخصية الإمام الحسن(عليه السلام) في سياقاتها الفكرية، والتاريخية، والقيادية.

يُذكر أن المؤتمر عُقِد برعاية العتبتَينِ المقدّستَينِ الحسينيّة والعبّاسية تحت عنوان: (الإمام الحسن -عليه السلام-.. منهجٌ رساليّ)، وأقامته الهيأةُ العُليا لمشروع مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) بالتعاون مع جمعيّة العميد، وجامعة الكفيل، وجامعة العميد، وكلّية الإمام الكاظم (عليه السلام) أقسام بابل.

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