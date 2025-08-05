إصدار كتاب " الصلاة معراج المؤمن" في أفغانستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ صدر عن الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، كتاب "الصلاة معراج المؤمن" باللغة البشتونية وفي أفغانستان.

إن هذا الكتاب يتحدث عن ملخص حول تعليم كيفية أداء فريضة الصلاة، وقد خاطب مؤلف كتاب "الصلاة معراج المؤمن" المكلفين الجدد كمخاطبيه الرئيسيين، ومن خلال الصور يحاول بشكل بسيط وسهل يعلمهم مقدمات الصلاة وشروطها، وأحكامها، وأذكارها، ومبطلاتها.

وهذا الكتاب الذي حجمه أيضا صغيرا يبدأ بتبيين أصول الدين وفروعه ومقدمات الصلاة، ثم يتطرق إلى الطهارة، وشروط صحة الوضوء، وكيفيته ومبطلاته، ومن ثم يشرح التيمم وكيفيته وزمان وجوبه، وما يصح التيمم عليه، وشروط صحته، ومبطلاته، ومن ثم يتطرق إلى شروط لباس المصلي، وأوقات الصلاة، والقبلة، والأذان، والإقامة، وكيفية قراءة الصلاة، وأركان الصلاة، ومبطلاتها، والشكوك الصحيحة.

إن كتاب " الصلاة معراج المؤمن" من تأليف مصطفى قصير، وقد ترجمه إلى إللغة البشتونية عبد الرحيم دوراني، وصدر بالقياس الرقعي.

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