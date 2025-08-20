إصدار كتاب "المدخل إلى تفسير القرآن" لآية الله اليعقوبي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت دار الصادقين للطباعة والنشر والتوزيع/ النجف الأشرَف/العراق، عن إصدارها الجديد كتاب بعنوان: "المدخل إلى تفسير القرآن" لسماحة الشيخ محمد اليعقوبي.

وذكرت الدار، في بيان أن هذه الأبحاث، أعدها الشيخ اليعقوبي في حدود سنة 2000 ميلادية / 1421 هجرية، لتكون مدخلاً لدرس في تفسير القرآن يلقيه على طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، يتسم بالاتجاه الاجتماعي الإصلاحي الأخلاقي الحركي، ومن الواضح أن هذه الأبحاث كتبت على نحو الاختصار والإشارة إلى بعض الأفكار على نحو رؤوس الأقلام.

وأضافت، أن الكتاب يتضمن مقدمة بعنوان: القرآن رائد التغيير الاجتماعي، وأربعة فصول جاءت: الفصل الأول: معنى التأويل والتغيير، الفصل الثاني: معدات المفسر وأدواته، الفصل الثالث: مناهج المفسرين، الفصل الرابع: اتجاهات المفسرين، حيث يقع الكتاب من القطع المتوسط في أكثر من (100) صفحة.

........

انتهى/ 278