إصدار كتاب "القرآن في الإسلام" باللغة التركية

صدر حديثا عن الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع) كتاب "القرآن في الإسلام" باللغة التركية الإسطنبولية وفي تركيا.

يعد هذا العمل قراءة جديد في مكانة القرآن الكريم عند المسلمين من خلال شواهد من الآيات القرآنية، ويعتقد المؤلف أنّه "أي تقييم للقرآن يخالف الخطاب القرآني لا يجب اتباعه، وكذلك ما إذا سكت القرآن تجاه قضية ما، فإنّ إلزام جميع الفرق الإسلامية لاتباعه أمر غير مرجو فيه.

ويسعى المؤلف من هذا المنطلق تأكيد أهمية وحدة المسلمين حول القرآن الكريم باعتباره تعاليم قرآنية.

وأمّا المواضيع الرئيسية التي ناقشها هذا الكتاب، فهي مكانة القرآن الكريم عند المسلمين، وكيفية تعليم القرآن الكريم، ووحي القرآن الكريم، وعلاقة القرآن بالعلوم، وترتيب نزول القرآن الكريم، وكيفية ترويجه بين الناس.

إن كتاب "القرآن في الإسلام" هو من تأليف العلامة الطباطبائي، وترجمه إلى اللغة التركية الإسطنبولية "بحري آكيول"، وصدر في القياس الوزيري.

