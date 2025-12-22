رجل دين: إن التمسك بتعاليم القرآن الكريم هو سبيل لمواجهة الاستعمار الغربي والسياسات التي تثير الانقسام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال رئيس شؤون القرآن الكريم، المديرية العامة للدعاية الإسلامية، كردستان، إيران الشيخ "هادي محمد خواه" أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه النزعات الهيمنة هو العودة إلى تعاليم القرآن الكريم وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية.

وأدان محمد خواه بشدة الإساءة الأخيرة للقرآن الكريم من قِبَل أحد مرشحي الانتخابات الأمريكية. وأوضح أنه بينما تُروّج الحكومات الغربية علنًا للصداقة والاحترام تجاه الإسلام، فإن أفعالها - التي تتراوح بين تدنيس الرموز المقدسة والتدخل في شؤون الدول الإسلامية - تكشف أن هذه الادعاءات غالبًا ما تكون واجهة لمصالحها السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن هذا التناقض السلوكي ليس استراتيجية مُتعمّدة، بل هو انعكاس لتناقضات في السياسات الغربية. وتابع مشيرًا إلى أن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية يتحدثون أحيانًا عن المساواة الثقافية والدينية، إلا أن هذه الشعارات في الواقع مرتبطة بمصالحهم الوطنية والاقتصادية.

وحذّر من أن هذه التناقضات تُثير ردود فعل سلبية قد تُقوّض الوحدة الإسلامية. أكد رئيس الشؤون القرآنية على ضرورة مواجهة الاستعمار والاستغلال الممنهجين، وعرض عدة استراتيجيات للدول الإسلامية. وأوضح أن تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين الدول الإسلامية من شأنه أن يقلل من اعتمادها على الغرب.