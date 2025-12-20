باحث ديني في النجف: ضرورة طلب العلم من أهله والحوزة في صميم وجدان الأمة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ذكرت مدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية على حسابها في فيسبوك، فقد أقام مركز "مدرك للتنمية والدراسات الإسلامية" التابع لها في النجف الأشرف ملتقاه الفكري الأسبوعي، حيث قدم سماحة السيد جواد الغريفي محاضرة تحت عنوان "ضوابط طلب العلم ومكانة الحوزة العلمية" حضرها جمع من طلبة العلوم الدينية.

وتناول السيد الغريفي في حديثه كتاب الأمالي لشيخ الطائفة الطوسي، مبيناً أنّه الكتاب الوحيد الذي ألّفه الشيخ في النجف الأشرف قبل وفاته بثلاث سنوات، ومتوقفاً عند الرواية الواردة فيه عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله): «طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلبوا العلم في مظانّه واقتبسوه من أهله».

وأوضح سماحته أنّ هذه الرواية لا تكتفي بتأكيد قيمة العلم، بل ترسم ضوابط مهمة لطرق تحصيله ومصادر أخذه، محذّراً من خطورة تصدّر غير المختصين لنشر المعرفة الشرعية، وما يترتب على ذلك من اضطراب فكري وتحمّل العلماء تبعات أخطاء من لا ينتمي إلى منهج العلم.

وشدّد سماحته على أنّ الحوزة العلمية حاضرة بقوة في وجدان الأمة، وأنّ ما يُروَّج عن انعزالها إنما هو نتيجة إعلام ممنهج يرسم صورة غير واقعية عنها وعن المتدينين عموماً، مبيناً أنّ التحديات والفتن التي تمرّ بها الأمة تزيد من إقبال الشباب على طلب العلم والانخراط في السلك الحوزوي.

وختم السيد الغريفي بالتأكيد على ضرورة أن يمتلك طالب العلم مستوى راسخاً من التحصيل الحوزوي والثقافة العامة ليكون قادراً على القيام بدوره في المجتمع وحل مشكلاته الاجتماعية والفكرية.

