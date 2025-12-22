إقامة مؤتمر حول شخصية فاطمة الزهراء (عليها السلام) في بنغلاديش

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نظّم المكتب التمثيلي لجامعة المصطفى العالمية ومجلس علماء الشيعة في دكا، بنغلاديش، مؤتمراً تناول جوانب مختلفة من شخصية السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

وشهد المؤتمر حضور سعادة جلال رحيمي جهاني آبادي، سفير جمهورية إيران الإسلامية، كضيف شرف، إلى جانب السيد رضا مير محمدي، الملحق الثقافي، والأستاذ غلام غوث القادري، والدكتور محمد عبد القدوس، الذين ألقوا كلماتٍ أيضاً.

وترأس الجلسة حجة الإسلام السيد مشايخهي، وقدّم الدكتور أنور الكبير ورقة بحثية ذات صلة بموضوع المؤتمر. عُقد المؤتمر يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2025، في قاعة كوبي نذر الإسلام في دكا، وحضره أكثر من 200 مشارك، حيث دارت نقاشات علمية حول حياة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وفضائلها.