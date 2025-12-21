مكتب السيد السيستاني يعلن أن الاثنين أول أيام شهر رجب الأصب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ذكر مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني في النجف الأشرف، في بيان مقتضب، أن "يوم غدٍ الاثنين الموافق (22-12-2025م) هو اليوم الأول من شهر رجب الأصب لعام 1447 هـ.
21 ديسمبر 2025 - 21:44
أعلن مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف، أن يوم غدٍ الاثنين هو أول أيام شهر رجب الأصب لعام 1447 هـ.
