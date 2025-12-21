  1. الرئيسية
مكتب السيد السيستاني يعلن أن الاثنين أول أيام شهر رجب الأصب

21 ديسمبر 2025 - 21:44
رمز الخبر: 1764554
أعلن مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف، أن يوم غدٍ الاثنين هو أول أيام شهر رجب الأصب لعام 1447 هـ.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ  ذكر مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني في النجف الأشرف، في بيان مقتضب، أن "يوم غدٍ الاثنين الموافق (22-12-2025م) هو اليوم الأول من شهر رجب الأصب لعام 1447 هـ.
